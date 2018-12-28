bitkit

Борис bitkit

 
44 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Требовательный заказчик

Если хотите делать работу на коленке за 5 минут до сдачи, лучше не предлагайте свои услуги.

Предъявляю одинаково строгие требования как к себе так и к людям с которыми работаю.

Ищу программиста PHP+AJAX+CSS с навыками разработки веб-сервисов!

update 28/12/2018

Не работаю отныне с исполнителями без рейтинга. У меня нет времени тестировать Вашу добросовестность.

Пишите мастера с опытом и репутацией!

PHPCSSAjax
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$480
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать (видео) заставку для YouTube канала

    Изготовить анимированный фрагмент видео 5-7 секунд для вставки на канал. Тематика канала детская. Нужно изобразить мультяшного героя (Девочку) и добавить текст (название канала) Подробности исполнителю! Предпочтение мастерам с опытом и портфолио. Присылайте образцы работ.

    Анимация23 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Обработка матрицы при помощи Python

    Входные данные взяты с магнитометра в txt файле:  6 столбцов (разделенных табуляцией), 140.000 строк типа float Формат: долгота[TAB]широта[TAB]координата_X[TAB]координата_y[TAB]координата_z[TAB]значение_в_этой_точке Задачи: 1. Сделать фильтрацию данных 2. Визуализировать данные (построить на карте разноцветный трек, цвет которого зависит от значения величины в точках)

    Python
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать контент для ИМ спортивного питания

    Составить анкор-лист. Написать 10 уникальных статей: по 2 на темы:   1.тренировки,  2.питание,  3.спортивные.добавки,  4.легенды спорта,  5.спортивные события Объём текста около 2000 символов без воды. Статьи перелинковать.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скрипт на Python для приложения R&S_Forum

    Требуется написать код на языке Python для работы с анализатором спектра Rohde&amp;Schwarz https://www.rohde-schwarz.com/us/applications/using-r-s-forum-application-for-instrument-remote-control-application-note_56280-50946.html Основная задача: провести измерения на диапазоне частот с заданным шагом и записать результат в Excel-файл. На вход подаётся 3 параметра: [list][*]начальная частота (в khz)[*]конечная частота (в khz)[*]шаг ...

    PythonHTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Контент

    Написать 10 уникальных статей для разделов магазина: Статьи перелинковать.

    Копирайтинг52 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нарисовать и сверстать (адаптивно) лендинг на тему Спортивного питания

    Нужно создать лендинг с текстом, всплывающей формой обратной связи и одной только кнопкой для перехода на основной сайт. На мобильных устройствах должно все красиво отображаться.

    Форма обратной связи
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Анимированные баннеры стандартных размеров для Интернет-магазина

    Нарисовать несколько анимированных баннеров [GIF] стандартных размеров по теме спортивного питания с использованием символики магазина (лого, цветовая гамма) Сайт предоставляется выбранному кандидату. Баннеры должны быть оптимизированы (размер, [килобайт] / качество изображения) - 16 штук (размеры на картинке). Выберу ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нарисовать несколько баннеров

    Задача: изготовить 3 баннера 870х480 для слайдера товаров Картинки товаров предоставлю. Хочется получить качественные изображения побуждающие к покупке. Буду рад выслушать рекомендации по дизайну баннера. Выберу дизайнера с портфолио!!! Образцы прикрепляю: Также нудно нарисовать несколько баннеров стандартных размеров по теме спортивного ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Довести до ума магазин на PrestaShop

    Требуется доделать магазин на PrestaShop: * доставить модули если требуется, * исправить ошибки, * добавить недостающие страницы, * поправить вид на мобильных устройствах, * добавить виджет Я.Доставка.

    Prestashop
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать план помещения (кухни) в AutoCad с указанием размеров

    $5

    Требуется спланировать помещение с указанием вентиляций, розеток, света и т.п. для предоставления исчерпывающей информации изготовителям кухонь под заказ. Предоставлю фото с указанием размеров, задача исполнителя перенести на чертеж.

    AutoCAD
    Чертежи и Схемы56 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перепись и оптимизация скрипта с PHP5.6 на PHP7

    Исходник - по сути парковочный шаблон (domain parking), микросайт из 5 страниц, без БД на php файлах. Основная задача - оптимизировать чтобы добиться лучшей скорости загрузки. 1. Надо Весь контент грузить на главную, чтобы изначально всё было ...

    PHPФорма обратной связи
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Простенький скрипт на php+xml(json)

    $10

    [b][i]Техническое задание.[/i][/b] Написать скрипт на PHP со следующими функциями: - открыть файл с данными (текстовый файл / xml / JSON) - на Ваш выбор, но чем быстрее будет обработка тем лучше   ! Файл лежит на другом сайте ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Магазин на кикстарте Prestashop

    $130

    Надо настроить и наполнить (около 40 товаров) магазин на PrestaShop 1.6х Дополнительно настроить 4 модуля. С дизайном заморачиваться не нужно т.к. готовый шаблон, но нужно перевести на русский. Выберу мастера который хорошо разбирается именно в PrestaShop, с опытом ...

    Prestashop
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
18 часов назад
$50
4 балла
5 лет назад
Разработать контент для ИМ спортивного питания
Сотрудничество не произошло. Соответственно оплаты также не было.
Pinguin-Studio
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$480
5 баллов
5 лет назад
Довести до ума магазин на PrestaShop
Пока идет процесс выяснения недопонимания. После выяснения все исправим
1. Проект подвис, работа не выполнена. После 50% предоплаты завершить работу исполнителю стало не интересно. 2. Были указаны недостатки в той части которую удалось сделать, часть просто проигнорирована, хотя что и как исправлять было проиллюстрировано скриншотами. НО! Исполнитель сделал как умеет не вдаваясь в детали. 3. Сайт над которым велась работа был перенесён на сервер исполнителя, затем по непонятным причинам сменён IP и доступ к нему был прекращён. Отзыв будет исправлен после устранения замечаний и завершения затянувшегося сотрудничества.
Ответный отзыв
Didkovsky_net
Всеволод 
31 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать и сверстать (адаптивно) лендинг на тему Спортивного питания
Отличный заказчик! Четко ТЗ и оплата в срок. Рекомендую)
Отличный исполнитель. Все правки вносились оперативно, постоянно на связи. Работа выполнена четко по ТЗ. Рекомендую.
Ответный отзыв
seregab_90
Серёга 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Анимированные баннеры стандартных размеров для Интернет-магазина
Приятно было иметь с Вами дело! Рекомендую!
Сергей показал себя как грамотный и опытный вебмастер. Баннеры были изготовлены согласно ТЗ и пожеланиям в процессе работы. Все вопросы решались оперативно, постоянно на связи. Мои рекомендации к сотрудничеству.
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Tomas_Lipton
Владимир 
27 летГрузия
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$35
10 баллов
5 лет назад
Перепись и оптимизация скрипта с PHP5.6 на PHP7
Понятная постановка задачи. Требования соответствуют указанным в задании. Быстрая оплата работы.
Работа выполнена четко. Минимальные правки вносились оперативно. Исполнитель внимателен к деталям, код оптимизировал и прокомментировал. Рекомендую к сотрудничеству.
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