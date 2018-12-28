Требовательный заказчик

Если хотите делать работу на коленке за 5 минут до сдачи, лучше не предлагайте свои услуги.

Предъявляю одинаково строгие требования как к себе так и к людям с которыми работаю.

Ищу программиста PHP+AJAX+CSS с навыками разработки веб-сервисов!

update 28/12/2018

Не работаю отныне с исполнителями без рейтинга. У меня нет времени тестировать Вашу добросовестность.

Пишите мастера с опытом и репутацией!