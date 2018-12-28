Изготовить анимированный фрагмент видео 5-7 секунд для вставки на канал. Тематика канала детская. Нужно изобразить мультяшного героя (Девочку) и добавить текст (название канала) Подробности исполнителю! Предпочтение мастерам с опытом и портфолио. Присылайте образцы работ.
Если хотите делать работу на коленке за 5 минут до сдачи, лучше не предлагайте свои услуги.
Предъявляю одинаково строгие требования как к себе так и к людям с которыми работаю.
Ищу программиста PHP+AJAX+CSS с навыками разработки веб-сервисов!
update 28/12/2018
Не работаю отныне с исполнителями без рейтинга. У меня нет времени тестировать Вашу добросовестность.
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- Анимация23 заявкиЗакрыт4 года назад
Входные данные взяты с магнитометра в txt файле: 6 столбцов (разделенных табуляцией), 140.000 строк типа float Формат: долгота[TAB]широта[TAB]координата_X[TAB]координата_y[TAB]координата_z[TAB]значение_в_этой_точке Задачи: 1. Сделать фильтрацию данных 2. Визуализировать данные (построить на карте разноцветный трек, цвет которого зависит от значения величины в точках)Прикладное ПО5 заявокЗакрыт4 года назад
Составить анкор-лист. Написать 10 уникальных статей: по 2 на темы: 1.тренировки, 2.питание, 3.спортивные.добавки, 4.легенды спорта, 5.спортивные события Объём текста около 2000 символов без воды. Статьи перелинковать.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Требуется написать код на языке Python для работы с анализатором спектра Rohde&Schwarz https://www.rohde-schwarz.com/us/applications/using-r-s-forum-application-for-instrument-remote-control-application-note_56280-50946.html Основная задача: провести измерения на диапазоне частот с заданным шагом и записать результат в Excel-файл. На вход подаётся 3 параметра: [list][*]начальная частота (в khz)[*]конечная частота (в khz)[*]шаг ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Написать 10 уникальных статей для разделов магазина: Статьи перелинковать.Копирайтинг52 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно создать лендинг с текстом, всплывающей формой обратной связи и одной только кнопкой для перехода на основной сайт. На мобильных устройствах должно все красиво отображаться.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нарисовать несколько анимированных баннеров [GIF] стандартных размеров по теме спортивного питания с использованием символики магазина (лого, цветовая гамма) Сайт предоставляется выбранному кандидату. Баннеры должны быть оптимизированы (размер, [килобайт] / качество изображения) - 16 штук (размеры на картинке). Выберу ...Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Задача: изготовить 3 баннера 870х480 для слайдера товаров Картинки товаров предоставлю. Хочется получить качественные изображения побуждающие к покупке. Буду рад выслушать рекомендации по дизайну баннера. Выберу дизайнера с портфолио!!! Образцы прикрепляю: Также нудно нарисовать несколько баннеров стандартных размеров по теме спортивного ...Баннеры1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Требуется доделать магазин на PrestaShop: * доставить модули если требуется, * исправить ошибки, * добавить недостающие страницы, * поправить вид на мобильных устройствах, * добавить виджет Я.Доставка.Завершен5 лет назад
- $5
Требуется спланировать помещение с указанием вентиляций, розеток, света и т.п. для предоставления исчерпывающей информации изготовителям кухонь под заказ. Предоставлю фото с указанием размеров, задача исполнителя перенести на чертеж.Чертежи и Схемы56 заявокЗакрыт5 лет назад
Исходник - по сути парковочный шаблон (domain parking), микросайт из 5 страниц, без БД на php файлах. Основная задача - оптимизировать чтобы добиться лучшей скорости загрузки. 1. Надо Весь контент грузить на главную, чтобы изначально всё было ...Завершен5 лет назад
- $10
[b][i]Техническое задание.[/i][/b] Написать скрипт на PHP со следующими функциями: - открыть файл с данными (текстовый файл / xml / JSON) - на Ваш выбор, но чем быстрее будет обработка тем лучше ! Файл лежит на другом сайте ...Завершен6 лет назад
- $130
Надо настроить и наполнить (около 40 товаров) магазин на PrestaShop 1.6х Дополнительно настроить 4 модуля. С дизайном заморачиваться не нужно т.к. готовый шаблон, но нужно перевести на русский. Выберу мастера который хорошо разбирается именно в PrestaShop, с опытом ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад