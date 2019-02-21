Скрипт на Python для приложения R&S_Forum

Требуется написать код на языке Python для работы с анализатором спектра Rohde&Schwarz

https://www.rohde-schwarz.com/us/applications/using-r-s-forum-application-for-instrument-remote-control-application-note_56280-50946.html

Основная задача: провести измерения на диапазоне частот с заданным шагом и записать результат в Excel-файл.

На вход подаётся 3 параметра:

начальная частота (в khz)

конечная частота (в khz)

шаг измерения (в khz)

Т.к. диапазон частот может быть достаточно широким (до 30Ghz) нужно сохранять промежуточные результаты измерений в отдельные файлы (например по 10.000 строк).

Пример: измеряем диапазон от 100khz до 3Ghz c шагом 50khz (получаем 60.000 строк) Значит на выходе должны получиться 6 файлов по 10.000 строк (file_001.xls, file_002.xls, file_003.xls и т.д.)