Необходимо разработать интранет-сайт, система управления WordPress

$200
Веб-программированиеЗавершен7 заявок146 просмотров
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Добрый день, необходимо разработать интранет сайт на системе управления  WordPress. Верстка сайта готова. В приложении техническое задание и некоторые макеты. Полную верстку вышлем Исполнителю.

Обязательные условия: необходимо работать до полного утверждения Заказчиком, быть онлайн не менее 9 часов в сутки для оперативного внесения правок. 

Оплата 50 на 50.

Сроки: максимум до вторника будущей недели.

WordPress
5 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
Alexkwon
Алексей 
27 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
32 отзыва
5 лет назад
$200
4 дня
Все отлично! Никита - специалист своего дела. Работаем.
Все отлично. Рекомендую к сотрудничеству
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