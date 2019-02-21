Сделать лэндинг по дизайну

Есть дизайн-проект небольшого лэндинга.

По функционалу:

- на сайте есть не очень сложные калькуляторы, с функционалом вроде "выберите ползунком от 1 до 10";

- кнопка, открывающая поп-ап с выбором из ~20 вариантов, после чего запоминающая выбор

- платежка Safecharge (у нас есть модуль под WordPress для неё)

Предлагайте сроки, стоимось