Cоздание сайта

Ищу ГОТОВЫЙ каталог компаний для WP сайта. Готовый значит разрабатывать с нуля НЕ НАДО!!! Что должно быть обязательно: [list][*]Подкатегории (2-3 уровня вложенности)[*]Страница компании (карта, несколько адресов, описание, услуги-теги) [*]Моб версия обязательно[/list] От вас требуется доработка и интеграция в существующий сайт. В ...