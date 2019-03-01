Ищу готовый каталог компаний для WP

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок465 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу ГОТОВЫЙ каталог компаний для WP сайта.

Готовый значит разрабатывать с нуля НЕ НАДО!!!

Что должно быть обязательно:

  • Подкатегории (2-3 уровня вложенности)
  • Страница компании (карта, несколько адресов, описание, услуги-теги)
  • Моб версия обязательно
От вас требуется доработка и интеграция в существующий сайт.

В сообщении пришлите ссылки на демо или рабочий вариант каталога!

Буржуйские каталоги с тимфореста и подобные не подходят! Смотрел, не то.

4 года назад
info0001231
Андрей 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Подключение платежной системы LiqPay для PHP Laravel Framework 5.4

    Добрый день! У нас готовый сайт реализован на PHP Laravel Framework 5.4 Необходимо в админпанель добавить раздел "Способы оплаты" и подключить LiqPay. В качестве примера взяли за реализацию - след. схему (прикреплены скрины) Подробнее смотрите в ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1x-3xd-UhZoZfj_J4B6M26EjzyfPn66kC9oDOQeVab24/edit?usp=sharing

    PHPLaravel
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • PHP Сделать простой рабочий пример

    $10

    На PHP Сделать простой рабочий пример  Регистрация OAuth 2.0 приложения в Google API Console https://codd-wd.ru/shpargalka-poluchenie-tokenov-dlya-raboty-s-api-servisov-google/ И вытащить инфу о любом сайте. Доступы к аккаунту могу предоставить. Сейчас не удалось реализовать по примеру приложение server4_doubleclick_net_ru/scripts/service/webmaster.google.api/v2/test-google.php Замените нижнее подчеркивание на точки. Пишет об ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать доработки сайт на Simpla CMS

    У нас есть несколько сайтов на simpla cms. Нужно внести некоторые правки, т.к. не работает некоторый функционал на сайтах.  1. Нужно поставить с одного сайта такого же на другой с другим шаблоном.Сейчас вылазиет ошибка из-за не ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скопировать функционал онлайн сметы и заточить под битрикс

    Приветсвую. Необходимо скопировать функционал сметы с возможностью переноса на Битрикс.  Cроки очень короткие. Сам сайт и подробности скину непосредственно самим кандидатам.  Предлагайте свои сроки и цены.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать скрипт, загружающий картинку на сайт

    $80

    Есть сайт, логин и пароль от него + куки авторизации, чтобы не писать модуль авторизации. Задача - зайти на страницу сайта под куками и загрузить изображение в форму. Форма подгружается JS скриптами, основная задача - ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка страницы для сайта на 1С Битрикс

    Имеется сайт [url=http://artelle-doors.ru/catalog/artelle-izgotovlenie-dverey-na-lyuboy-vkus/]http://artelle-doors.ru/catalog/artelle-izgotovlenie-dverey-na-lyuboy-vkus/[/url]  Так сейчас выглядит страница категории.  Нам нужно сделать две вещи  1) Чтобы здесь отображались только заголовки категорий [url=http://artelle-doors.ru/catalog/]http://artelle-doors.ru/catalog/[/url]  2) Чтобы был новый дизайн шаблон для этих категорий [url=http://prntscr.com/mnjxje]http://prntscr.com/mnjxje[/url]  За исключением того случая когда человек нажимает сюда [url=http://prntscr.com/mnjxt9]http://prntscr.com/mnjxt9[/url] . Тут все должно остаться ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Добавить 3 поля на сайт Wordpress

    В карточку каждого товара нужно добавить 3 поля с всплывающим списком. Все данные должны задаваться индивидуально для каждого товара.  1) Поля добавляем сюда:   2) Картинку с доставкой убираем.  3) Интервал между полями должен быть небольшой.  4) Оставшееся свободное ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание корпоративного сайта или Лендинга

    Требуется создать бюджетный сайт (может у кого то есть хороший шаблон, может хороший дизайн)  для запуска тестовой рекламной кампании.  Направления деятельности  Строительство быстровызводимых зданий (ангары, склады, автомойки)  Строительство коттеджей и домов  Электромонтажные работы  Изготовление металлоконструкций  Монтаж металлоконструкций

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка интернет-магазина

    Доработать сайт ATS-NN.RU Движок  - это адаптированный шаблонизатор на основе smarty [url=https://webformyself.com/vvedenie-v-shablonizator-smarty/]https://webformyself.com/vvedenie-v-shablonizator-smarty/[/url] подробнее тут. У программиста владеющего php сложностей возникнуть не должно.  Что требуется реализовать на сайте: 1. В списке товаров внизу страницы добавить кнопку возврата наверх (см. вложение 1). 2. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад