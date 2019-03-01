Ищу ГОТОВЫЙ каталог компаний для WP сайта.

Готовый значит разрабатывать с нуля НЕ НАДО!!!

Что должно быть обязательно:

Подкатегории (2-3 уровня вложенности)

Страница компании (карта, несколько адресов, описание, услуги-теги)

Моб версия обязательно

От вас требуется доработка и интеграция в существующий сайт.

В сообщении пришлите ссылки на демо или рабочий вариант каталога!

Буржуйские каталоги с тимфореста и подобные не подходят! Смотрел, не то.