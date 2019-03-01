Добрый день! У нас готовый сайт реализован на PHP Laravel Framework 5.4 Необходимо в админпанель добавить раздел "Способы оплаты" и подключить LiqPay. В качестве примера взяли за реализацию - след. схему (прикреплены скрины) Подробнее смотрите в ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1x-3xd-UhZoZfj_J4B6M26EjzyfPn66kC9oDOQeVab24/edit?usp=sharing
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу ГОТОВЫЙ каталог компаний для WP сайта.
Готовый значит разрабатывать с нуля НЕ НАДО!!!
Что должно быть обязательно:
- Подкатегории (2-3 уровня вложенности)
- Страница компании (карта, несколько адресов, описание, услуги-теги)
- Моб версия обязательно
В сообщении пришлите ссылки на демо или рабочий вариант каталога!
Буржуйские каталоги с тимфореста и подобные не подходят! Смотрел, не то.
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