Сделать доработки сайт на Simpla CMS

У нас есть несколько сайтов на simpla cms. Нужно внести некоторые правки, т.к. не работает некоторый функционал на сайтах.

1. Нужно поставить с одного сайта такого же на другой с другим шаблоном.Сейчас вылазиет ошибка из-за не состыковки полей.

А также для гугл капчи поставить свои коды. Объясню подрбонее лично..

2. На второй сайт на симпла нужно поставить гугл капча. Есть готовая инструкция в сети как это сделать. Нужно только сделать.