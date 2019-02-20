Парсер товаров

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок129 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Требуется спарсить с сайта донора на наш сайт, а так же в отдельный файл csv или dbf (для 1с): каталог с товарами, фильтры, фотографии, описание, характеристики и с ссылками на сопутствующие товары. В общем всю карточку товара.

Сайт донора скину заинтересовавшимся в проекте :)

5 лет назад
rus36
Роман 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
25 дней назад
  • Похожие заказы

  • Исправить ошибку в программе на сайте.

    $20

    Пpогpамма (кoмпoнeнт) работает на СМS Jооmlа После oбнoвления СМS, в программе начались проблемы, перестала открываться. Необходимо найти и устранить проблему. ТЗ отправлю тем, кто желает выполнить задание и добавляется в исполнители.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Бот для Телеграмма

    Приветствую   нужно написать бот для телеграма. Кто готов взяться прошу написать стоимость, сроки , контакты.  Бот который должен отправлять видео фаил . Пользователь боту отправляет видео которое хочет смонтировать, бот его принимает и отправляет монтажеру. Монтажор делает ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Интеграция двух баз УТ с корпоративным порталом Битрикс24

    Есть корпоративный портал Битрикс24 (коробка). Есть база УТ на 5 организаций, Есть вторая база УТ на одну организацию. Надо настроить обмен с сайтом в этих организациях. Что бы "ходили" документы "Заказ клиентов" и   статусы заказов.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Конфигуратор ПК

    $180

    Нужен конфигуратор ПК не привязанный к сайту (с проверкой совместимости комплектующих). Желателен в виде веб сервиса , может быть в виде сайта, но со своей подгрузкой прайс листов (без всяких левых облачных серверов).

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • JS - доработка алгоритма рисования 3D

    На данный момент у нас есть алгоритм рисования по задающимся онлайн в программе 1С размерам (рисуется там-же и одновременно с занесением размеров) Но алгоритм рисует в 2D , необходимо доработать до 3D Делать необходимо на JS

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дополнение мета тега Title в Товарах - Opencart

    $5

    Добрый день На сайте http://torg-lider.ru нужно автоматом настроить так: На страницах товаров Title дополнить "купить в Казани", для примера: МТ-1174 Отпариватель для одежды — «Торг Лидер» (https://torg-lider.ru/soputstvuyushchie-tovary/otparivateli/otparivatel-napolnyy/mt-1174-otparivatel-dlya-odezhdy.html), настроить "МТ-1174 Отпариватель для одежды купить в Казани — «Торг Лидер»" Постоплата рублями 300 ...

    OpenCart
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скрипт для приложений вайбер и вотсап

    Нужен скрипт для приложений вайбер и вотсап вайбера и вотсапа – чтобы он одно сообщение рассылал персонально по списку контактов каждому собеседнику.  Нужна ориентировочная стоимость и сроки реализации.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать сайт

    Нужно сделать сайт. Фирменный стиль разработан. Наполнение есть. Примерные варианты как бы хотелось видеть сайт тоже есть.

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад