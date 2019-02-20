Парсер товаров

Пpогpамма (кoмпoнeнт) работает на СМS Jооmlа После oбнoвления СМS, в программе начались проблемы, перестала открываться. Необходимо найти и устранить проблему. ТЗ отправлю тем, кто желает выполнить задание и добавляется в исполнители.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Требуется спарсить с сайта донора на наш сайт, а так же в отдельный файл csv или dbf (для 1с): каталог с товарами, фильтры, фотографии, описание, характеристики и с ссылками на сопутствующие товары. В общем всю карточку товара.
Сайт донора скину заинтересовавшимся в проекте :)
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