Парсер товаров

Добрый день!

Требуется спарсить с сайта донора на наш сайт, а так же в отдельный файл csv или dbf (для 1с): каталог с товарами, фильтры, фотографии, описание, характеристики и с ссылками на сопутствующие товары. В общем всю карточку товара.

Сайт донора скину заинтересовавшимся в проекте :)