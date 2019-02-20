Починить калькулятор на сайте WP

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок168 просмотров
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Нужно починить калькулятор на сайте WP

Ссылку на сайт скину тем кто откликнутся 

5 лет назад
sin-web
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад