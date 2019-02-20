Модуль импорта ТТН в Magento CMS

Нужно интегрировать сквозную аналитику+проконсультировать по работе самого сервиса. Сейчас мы работаем c amocrm, так же на сайте есть несколько форм заказа и номер телефона. Соответственно нужно чтобы все что на сайте работало в связке с сервисом Roystat.