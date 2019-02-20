Доработка интернет магазина

Сумма выделенная на стартап. Типа небольшой соцсети. Только программирование. Дизайн есть полностью, верстка в процессе. http://roosholod.by/reg/page1.html http://roosholod.by/reg/page2.html Оплата поэтапно. Возможна частичная предоплата. Но не с нуля. Вам придется продемонстрировать вначале свои навыки. Для того, чтоб общаться дальше ответьте на ...