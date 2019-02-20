Доработка интернет магазина

Сумма выделенная на стартап. Типа небольшой соцсети. Только программирование. Дизайн есть полностью, верстка в процессе. http://roosholod.by/reg/page1.html http://roosholod.by/reg/page2.html Оплата поэтапно. Возможна частичная предоплата. Но не с нуля. Вам придется продемонстрировать вначале свои навыки. Для того, чтоб общаться дальше ответьте на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, ищем человека который поможет нам с поддержанием и доработкой оптового интернет магазина.
- Похожие заказы
- $4000Веб-программирование11 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Ищу исполнителя на перенос сайта с WIX на движок пригодный для SEO продвижения и настройки контекстной рекламы с якорями. К сайту нужны будут несколько корпоративных адресов почты, привязанных к сайту. Доменное имя сайта так ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть страница родительской рубрики. На ней выведены дочерние рубрики. Необходимо 1) Сделать сортировку дочерних рубрик по порядку в админке 2) Сделать сортировку товаров по дочерним рубриками Например страница хлеб. На странице две дочерние рубрики – ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо написать страницу сайта(сайт есть, просто нужна помощь в создании страниц с некоторыми критериями). На странице необходимо поставить ссылку на видео из ютуб, а также необходимо составить простые условия. Пробелы, в которые человек будет вставлять некоторые ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
название товара - таблица характеристик - картинки (загрузка на наш сайт) с увеличением 1-4штук. - описание - паспорт (файл pdf) нужен ( если есть) Движок собственной разработки От 200стр.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Доброго дня уважаемые. Нужно сделать фильтр на сайт. Сделать и установить. План работы: 1. сделать фильтр по тз 2. Удалить старый 3. Установить новый 4. Настроить Ваши предложения будут плюсом. ТЗ прикрепляюЗакрыт5 лет назад
Подробности в перепискеЗакрыт5 лет назад
Нужно создать 1. Webинтерфейс пользователяcконтроллером; Компоненты страницы: После полосы меню со стилями интерьеров, веб страница условно разделяется на две половины по вертикали. В верху интерфейса: Доступные сцены интерьера должны быть реализованы в виде превью версий изображений (размером с 200x200 пикселей ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать импорт товаров от 10 разных поставщиком, которые предоставляют ссылки. Движок OpenCart 2.3 Также настроить автоматическое обновление.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
У меня есть сервис который отдает json такого вида [{"Id":"84","Name":"Acura","ParentId":"","Category":"1","IsMisspelling":"False","IsSynonym":"False"},{"Id":"90","Name":"Audi","ParentId":"","Category":"2","IsMisspelling":"False","IsSynonym":"False"}] Мне нужно получить в PHP array А мне выдает ошибку PHP Fatal error: Uncaught Error: Cannot use object of type stdClass as array Наверно json не валидныйЗакрыт5 лет назад