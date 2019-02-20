Требуется толковый программист для доработки проекта

Сумма выделенная на стартап. Типа небольшой соцсети. Только программирование. Дизайн есть полностью, верстка в процессе.

http://roosholod.by/reg/page1.html

http://roosholod.by/reg/page2.html

Оплата поэтапно. Возможна частичная предоплата. Но не с нуля. Вам придется продемонстрировать вначале свои навыки.

Для того, чтоб общаться дальше ответьте на следующие вопросы:

- Был ли у вас опыт участия в крупных проектах. Если «да» - то в каких? На чем они реализованы были (движок, язык

программирования).

- На чем бы Вы предложили реализовать проект (стартап) типа небольшой соцсети? И почему?