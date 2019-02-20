Помощь с WordPress и ПХП

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У меня есть сервис который отдает json такого вида
[{"Id":"84","Name":"Acura","ParentId":"","Category":"1","IsMisspelling":"False","IsSynonym":"False"},{"Id":"90","Name":"Audi","ParentId":"","Category":"2","IsMisspelling":"False","IsSynonym":"False"}]
Мне нужно получить в PHP array
А мне выдает ошибку
PHP Fatal error: Uncaught Error: Cannot use object of type stdClass as array
Наверно json не валидный
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