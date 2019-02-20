HTTP/REST API Загрузка файла (через обзор)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка121 просмотр
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Есть HTML форма с текстовыми полями ввода: 

[code]﻿﻿﻿

[/code]p, li { white-space: pre-wrap; }

Для ее отправки средствами API используется следущий код.

[code]﻿POST /getdata.php HTTP/1.1Host: host.com

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Cache-Control: no-cache

Postman-Token: 37a9c6de-5b85-9794-7a27-0adb56b0f2f3

name=name&surname=surname&city=city[/code]Необходимо реализовать API код для следующей формы (загрузка локального файла + параметр id)

[code]﻿﻿

﻿

[/code]p, li { white-space: pre-wrap; }
5 лет назад
unviz
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
24 дня назад
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