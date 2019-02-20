HTTP/REST API Загрузка файла (через обзор)

Сайт www.neoluxe.ru В меню "УСЛУГИ" в хедере есть подменю со списком услуг При нажатии на пункт подменю должна раскрываться окно услуги, как при нажатии на соответствующую иконку. Так раньше и работало, но сломалось после того как я добавил ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть HTML форма с текстовыми полями ввода:
[code]
[/code]p, li { white-space: pre-wrap; }
Для ее отправки средствами API используется следущий код.
[code]POST /getdata.php HTTP/1.1Host: host.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: 37a9c6de-5b85-9794-7a27-0adb56b0f2f3
name=name&surname=surname&city=city[/code]Необходимо реализовать API код для следующей формы (загрузка локального файла + параметр id)
[code]
[/code]p, li { white-space: pre-wrap; }
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