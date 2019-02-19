Программа для наложения текста

Требуется программа или скрипт для наложения текста. Картинки берутся из папки. Текст в 6 строк, каждая строка имеет свой диапазон размеров шрифта текста. Каждая создаваемая картинка с разным размером текста в разных строках .(размер выбирается рандомно из диапазона для каждой строки). Стиль шрифта должен один для всех строк, но разный для каждой создаваемой картинки, список используемых стилей шрифтов нужно менять (какие то шрифты добавлять, какие то удалять). Должна быть возможность включения\выключение отражения по горизонтали.

Пишите примерную цену за такой проект. Приложение должно работать на windows. Скорость обработки не менее 2 картинок в секунду.