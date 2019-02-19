Доброго дня! Есть несколько мелких примитивных задач ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ◘ Задача ◘ Есть сайт [url=https://prazdnikilux.ru/]https://prazdnikilux.ru/[/url] нужно установить на всех страницах один счетчик яндекс метрики сверстан вручную, могу ошибаться но по-моему там на разных страницах стоят разные счетчики метрики страниц там около 10-20, надеюсь что есть ...
Доработка схемы для интернет-магазина на nopCommerce
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо скорректировать схему для интернет-магазина. Точный список работ пока неясен, идёт постоянное уточнение с заказчиком, поэтому проект подразумевает стоимость за месяц работы. Оплата может осуществляться еженедельно, ежедневно или после каждой подзадачи, как будет удобнее, для меня не принципиально.
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