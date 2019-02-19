Исправить небольшую ошибку на YII Framework

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Необходимо исправить одну небольшую ошибку на сайте на YII Framework, работы часа на 3 включая вникание в код)

Оставляйте портфолио и контакты, на YII много проектов, с радостью продолжу сотрудничество с адеватным и сильным специалистом. Срок - сегодня, бюджет - 1500р.

Требования:

- ответственность в качестве и сроках 

- умение работать в команде 

- умение находить простые решения сложных задач 

- знание других CMS или фреймворков приветствуется, имеются проекты на различных платформах.

5 лет назад
dimis
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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