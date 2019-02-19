Создать копию сайта по существующему примеру

$150
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок183 просмотра
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Суть задания  

Создать сайт по имеющемуся примеру, абсолютно такой же как по дизайну так и функционалу.  

Все должно работать, сам сайт можно скопировать а вот базу нужно создать и подключить личный кабинет. 

5 лет назад
tyagainikita
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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