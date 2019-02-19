Запрограммировать сценарии на React.js

Программирование сценариев для сверстанных компонентов на React (маркетплейс услуг). Взаимодействие с бэкенд через RestAPI (документация Swagger). Детальное техническое задание при общении с исполнителем в скайпе .

программирование на готовой сборке в паре с верстальщиком, бэкенд написан, запросы все через RestAPI в Swagger

Технические требования

Основа платформы Next.js + [email protected] (выбор технологий из этой экосистемы) Для каруселей использовать react-slick Для CSS стилей — styled components HTML outline для SEO friendly Nodedemailer для рассылок Остальные технологии на выбор веб-разработчика. Верстка Адаптивная, кроссбраузерная (IE9+, Opera 10+, Safari4+, Chrome 1+), 2 макета - десктоп и мобайл. Проверка на разрешениях от 5s до широкоэкранных настольных ПК. Правила генерации URL Ссылка клиента /client Ссылка мастера /master Админы /staff Новые аккаунты с id 100 (для client и master) Таксономии поисковой выдачи (дата, место и другие опции) - стандартные английские названия (настроить noindex) Анимация: Hover-эффект на кнопках Плавное появление элементов в mobile Интеграция со сторонними API Соцсети (авторизация, репосты, обмен фото) (vk, fb, ok, pinterest, instagram) Оплата «Безопасная сделка» https://payment.simpo.online Доп. страницы (текст) ⁃ О сервисе Simpo. Ссылка на страницу с описанием сервиса (https://simpo.online/ about) ⁃ Инструкция. Ссылка на страницу с руководством по использованию сервиса (https:// simpo.online/instruction) ⁃ Пользовательское соглашение. Ссылка на страницу с размещенным текстом соглашения (https://simpo.online/user-agreement) ⁃ Политика конфиденциальности. Ссылка на страницу с размещенным текстом Политики конфиденциальности (https://simpo.online/privacy-policy