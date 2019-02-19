Доработать сайт

Требуется скрипт для обработки картинок. Есть папка внутри которой 500 тыс картинок (в нескольких десятках папках, что бы быстро читалось), нужно собрать мозаику из этих картинок. Размер итоговой картинки задается в настройках(напр.500х900 px). Картинки из ...
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Исправить ошибки; сделать открытым для поиска; возможно, подкорректировать дизайн/текст/фото/быстро прогружался и т.д. После коррекции, нужно будет продвигать сайт. Расположен на sweb.За более подробной инфой пишите
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