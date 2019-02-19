Скрипт для создания картинки из картинок

Требуется скрипт для обработки картинок. Есть папка внутри которой 500 тыс картинок (в нескольких десятках папках, что бы быстро читалось), нужно собрать мозаику из этих картинок. Размер итоговой картинки задается в настройках(напр.500х900 px). Картинки из папки отбираются рандомно. Размеры картинок из которых составляется мозаика разные,(напр.от 20х20 до 100х100, всегда квадратные) выбираются рандомно.

Так же помимо этого, должна быть замена пикселей, (красных на желтые, фиолетовые на голубые)

например, картинка состоит из 5 разных цветов (плоский дизайн), все пять цветов меняется рандомно на другие цвета (разные между собой), должна использоваться вся rgb палитра. Единственное исключение это белый цвет, белый цвет должен меняться на одинаковый на всех начальных картинках из которых собирается одна отдельно взятая итоговая картинка.

Обязательно работать должно на windows 7 и 10.

В ответе указывайте цену и сроки.