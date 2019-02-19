Нужен программист для WhatsApp программы

У меня есть в наличии WhatsApp Bulk Sender. Нужно либо доработать эту программу либо написать полностью новую со всем необходимым для меня функционалом. Первоначально интересует ценник за такую работу!

Вот необходимый функционал:

-отправка сообщений по базе телефонов, реализованная через управление гугл хромом

-до 10 вариаций отправляемого письма, которые будут уходить по очереди на каждый номер(повторяющийся цикл из 10 разных вариантов сообщений)

-возможность вставлять в отправляемое сообщение имя соответствующее номеру телефона

-настройка задержки