Нужен программист для WhatsApp программы

Здравствуйте. Нужна помощь в доработке сайта на opencart 2.0.1.1 Нужно упростить форму заказа, сделать кнопку "купить в 1 клик" или же "обратный звонок" Андрей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У меня есть в наличии WhatsApp Bulk Sender. Нужно либо доработать эту программу либо написать полностью новую со всем необходимым для меня функционалом. Первоначально интересует ценник за такую работу!
Вот необходимый функционал:
-отправка сообщений по базе телефонов, реализованная через управление гугл хромом
-до 10 вариаций отправляемого письма, которые будут уходить по очереди на каждый номер(повторяющийся цикл из 10 разных вариантов сообщений)
-возможность вставлять в отправляемое сообщение имя соответствующее номеру телефона
-настройка задержки
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