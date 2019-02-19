Нужно перевести сайт на безопасный протокол

Переписать оригинальный модуль оплаты для совместимости с virtuemart 1.1.4, Joomla 1.5.22 [url=https://oplata.tinkoff.ru/landing/develop/cms/virtuemart]https://oplata.tinkoff.ru/landing/develop/cms/virt...[/url] Работа производится на тестовом сервере Joomla с тестовым терминалом Тинькофф (который не проверяет IP, referer etc). Модуль должен менять статус соответствующего ...
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Добрый день. Надо поработать с сайтом.
Перевести сайт с HTTP на HTTPS
Исправить ошибки по коду особенно по картинкам.
Оптимизировать сат под телефоны планшеты
Будут еще работы по сайту.
Жду ваших предложений.
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