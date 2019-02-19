Модуль Tinkoff оплаты совместимый с Joomla 1.5.x/Virtuemart 1.1.4

Достоинства: Александр относится к тем исполнителям, которые работают быстро. Судя по логам в админке банка тинькофф, в первый день работы Александр отпахал весь день. Если ваше задание не сложное, например найти ошибку в чужом коде и исправить, Александр с таким заданием справится. Недостатки: Низкая квалификация и не умение находить решение проблем самостоятельно. Не внимательность при работе с документацией. Отсутствие навыков при работе с сайтом на платформе Windows Server 2012 / IIS. Предпочитает безопасные платежи и в том случае когда задача оказывается не по зубам, бросает работу, пропадает на неопределенный срок вынуждая вас обратиться в арбитраж. Арбитраж не бесплатен, вам придется доплатить $8 чтобы началось рассмотрение дела. Рассмотрение дела затягивается также на месяц. Арбитр мало что понимает в программировании, заинтересован побыстрее закрыть дело и принимает решение упуская из виду факты, чем Александр умело пользуется. Александр дважды наврал арбитру.