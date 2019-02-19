Модуль Tinkoff оплаты совместимый с Joomla 1.5.x/Virtuemart 1.1.4

$110
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка184 просмотра
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Переписать оригинальный модуль оплаты для совместимости с virtuemart 1.1.4, Joomla 1.5.22

https://oplata.tinkoff.ru/landing/develop/cms/virt...

Работа производится на тестовом сервере Joomla с тестовым терминалом Тинькофф (который не проверяет IP, referer etc).

Модуль должен менять статус соответствующего заказа в зависимости от результата оплаты:

- оплата прошла: pending->confirmed

- заказ отменен: pending->cancelled

В админке модуля нужны редактируемые поля: terminalID, password, USD rate.

Счета в онлайн магазине выставляются в долларах, а USD rate используется для

конвертации суммы заказа в рубли перед отправлением данных в терминал.

Исходный код модуля должен быть доступен для редактирования. Он будет

переноситься на рабочий сервер и это не является частью вашего задания.

Срок исполнения заказа 4 дня.

JoomlaVirtuemart
5 лет назад
Slav2
49 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
maiskiykot
Александр 
55 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 отзывов(-2)
5 лет назад
$110
3 дня
Достоинства: Александр относится к тем исполнителям, которые работают быстро. Судя по логам в админке банка тинькофф, в первый день работы Александр отпахал весь день. Если ваше задание не сложное, например найти ошибку в чужом коде и исправить, Александр с таким заданием справится. Недостатки: Низкая квалификация и не умение находить решение проблем самостоятельно. Не внимательность при работе с документацией. Отсутствие навыков при работе с сайтом на платформе Windows Server 2012 / IIS. Предпочитает безопасные платежи и в том случае когда задача оказывается не по зубам, бросает работу, пропадает на неопределенный срок вынуждая вас обратиться в арбитраж. Арбитраж не бесплатен, вам придется доплатить $8 чтобы началось рассмотрение дела. Рассмотрение дела затягивается также на месяц. Арбитр мало что понимает в программировании, заинтересован побыстрее закрыть дело и принимает решение упуская из виду факты, чем Александр умело пользуется. Александр дважды наврал арбитру.
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