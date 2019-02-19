нужно настроить и доработать ТЗ прикрепили Работа считается сделанной только при полном выполнении ТЗ
Модуль Tinkoff оплаты совместимый с Joomla 1.5.x/Virtuemart 1.1.4
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Переписать оригинальный модуль оплаты для совместимости с virtuemart 1.1.4, Joomla 1.5.22
https://oplata.tinkoff.ru/landing/develop/cms/virt...
Работа производится на тестовом сервере Joomla с тестовым терминалом Тинькофф (который не проверяет IP, referer etc).
Модуль должен менять статус соответствующего заказа в зависимости от результата оплаты:
- оплата прошла: pending->confirmed
- заказ отменен: pending->cancelled
В админке модуля нужны редактируемые поля: terminalID, password, USD rate.
Счета в онлайн магазине выставляются в долларах, а USD rate используется для
конвертации суммы заказа в рубли перед отправлением данных в терминал.
Исходный код модуля должен быть доступен для редактирования. Он будет
переноситься на рабочий сервер и это не является частью вашего задания.
Срок исполнения заказа 4 дня.
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