Написать функцию на php, которая бы принимала строку и возвращала диапазон дат в unix-формате, найденные в строке. Если диапазонов много, то самый ближайший по датам. Если дата только одна, то вернуть дипазон из 2-х одинаковых дат. Если не указан год, то ставим текущий год. Даты могут быть записаны в тексте в любом произвольном виде. Например: "4-8.06", "4-5 июня", "22, 23 и 24 июля", "19 - 23 июня", "с 26.12.18 по 03.01.2019 г." и т.д. В строке содержится и другой произвольный текст.