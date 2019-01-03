Требуется сделать на готовом API простую админ панель из 3 списков с пагинацией и 3 модалок для внесения и редактирования записей, а также страница настроек на базе готовых компонентов (Bootstrap) Оценка на проект 8 часов. ...
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Написать функцию на php, которая бы принимала строку и возвращала диапазон дат в unix-формате, найденные в строке. Если диапазонов много, то самый ближайший по датам. Если дата только одна, то вернуть дипазон из 2-х одинаковых дат. Если не указан год, то ставим текущий год. Даты могут быть записаны в тексте в любом произвольном виде. Например: "4-8.06", "4-5 июня", "22, 23 и 24 июля", "19 - 23 июня", "с 26.12.18 по 03.01.2019 г." и т.д. В строке содержится и другой произвольный текст.
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