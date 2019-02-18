Скопировать ленд и поменять форму заявки

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки185 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!Необходимо скопировать лендинг.

Изменить всплывающую форму заявки на форму от АМОСРМ (код дам), а также, после заполнения заявки, переадресовывать на страницу благодарности (должна иметь отдельный URL адрес).

Нужно сделать сегодня в течение 1 часа.

5 лет назад
yandex_bot
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад