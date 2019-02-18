Скопировать ленд и поменять форму заявки

Добрый день!Необходимо скопировать лендинг.

Изменить всплывающую форму заявки на форму от АМОСРМ (код дам), а также, после заполнения заявки, переадресовывать на страницу благодарности (должна иметь отдельный URL адрес).

Нужно сделать сегодня в течение 1 часа.