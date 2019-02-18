Улучшить скорость загрузки сайта

Есть ряд мелких правок по интернет-магазину на ocStore, которые нужно сделать срочно. Добавить/удалить элементы, поправить мелочи по верстке, доработать один из шаблонов категории, и так далее. Напишите стоимость вашей работы, если вы готовы приступить сегодня же, без ...