Улучшить скорость загрузки сайта

Требуется «довести до ума» сайт (в основном PHP+HTML+CSS). Проект на WordPress. Личный кабинет пользователей сделан при помощи плагина WP-Recall, опыт работы с ним крайне приветствуется. Имеется достаточно подробное ТЗ. Написанное «простым» языком, и большей частью нарисованное в картинках. Самой ...
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