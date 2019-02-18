Написать тз для тайтлов и десприпшн

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки139 просмотров
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написать техническое задание на написание тегов title и description - 103 - для интернет-магазина.

1 тз - 50 рублей, соответственно, 103 - 5150 руб. 

5 лет назад
Kdasha8
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад