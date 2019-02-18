Сделать правки на сайте WP

Задача: 1. Скрипт по крону проверяет наличие новых фото на моей странице в инстаграм и если они есть, парсит и сохранять их в БД MySQL. 2. Скрипт подбора хештегов. Есть 3 группы ключей - основная, гео и минус слова. Поставляем ...