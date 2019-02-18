Серия правок (pug, sass, json)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки178 просмотров
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Поправить тексты и структуру на страницах сайт (с разными языковыми версиями)

5 лет назад
pavelgradd
36 летИталия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад