Необходимо доработать модуль корзины заказа на DLE

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки147 просмотров
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Необходимо доработать модуль корзины, а именно упростить суть заказа, убрав не нужные этапы при заполнении.

Сайт на DLE

Корзина используется модуль самописный. 

5 лет назад
andrej6452
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад