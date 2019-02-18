Создать калькулятор для сайта

Добрый день Список правок прикрепил. Что выделено зеленым - не нужно делать Постоплата рублями - 4000 руб
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Здравствуйте!
Нужно сделать калькулятор как здесь https://specresurs.ru/calc/
Сайт работает на Wordpress.
Сталкивался ли кто то с такой задачей и какова будет ориентировочная стоимость?
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