Доработка интернет-магазина.

Интернет магазин На ocstore 2.1.0.2

Живёт на VPS, centos 6.9 + Ispmanager 5

Шаблон кастомный.

Обновление товара осуществляется посредством скачивания базы от поставщика с последующим импортом через модуль CSV PriсePro export/import каждый час.

В магазине подключены платежные системы и способы доставки.

Что не работает:

некорректно работает импорт: "через раз", при обновлении, падает в ошибку. Скорее всего связано с настройкой сервисов centos. Большая база товаров, порядка 13000 позиций. Или конфиг MySQL, php, апач...

Не работают ЧПУ и переадресация с http На https. Вероятно проблема в конфиге nginx

Необходимы корректировки по дизайну.

Задачу по магазину разбиваю на два этапа:

1. Разобраться с импортом товаров, ЧПУ и переадресацией на https

2. Провести корректировки по дизайну.

На первый этап бюджет 2500. Превышение по бюджету обсуждается. Но, уверен, там человеку разбирающемуся работы на 1 час.

По второму этапу подробно расскажу в личных сообщениях.

Буду рад сотрудничеству.