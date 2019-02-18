Доработка интернет-магазина.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки191 просмотр
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Интернет магазин На ocstore 2.1.0.2

Живёт на VPS, centos 6.9 + Ispmanager 5

Шаблон кастомный. 

Обновление товара осуществляется посредством скачивания базы от поставщика с последующим импортом через модуль CSV PriсePro  export/import каждый час. 

В магазине подключены платежные системы и способы доставки. 

Что не работает:   

некорректно работает импорт:   "через раз", при обновлении, падает в ошибку. Скорее всего связано с настройкой сервисов centos. Большая база товаров, порядка 13000 позиций. Или конфиг MySQL, php, апач... 

Не работают ЧПУ и переадресация с http На https. Вероятно проблема в конфиге nginx

Необходимы корректировки по дизайну.  

Задачу по магазину разбиваю на два этапа:

1. Разобраться с импортом товаров, ЧПУ и переадресацией на https

2. Провести корректировки по дизайну.

На первый этап бюджет 2500. Превышение по бюджету обсуждается. Но, уверен, там человеку разбирающемуся работы на 1 час.

По второму этапу подробно расскажу в личных сообщениях. 

Буду рад сотрудничеству. 

5 лет назад
guest_15505044627337
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад