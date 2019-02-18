Добрый день Список правок прикрепил. Что выделено зеленым - не нужно делать Постоплата рублями - 4000 руб
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Здравствуйте, необходима доработка DLE сайта.
Опыт в движке обязателен.
ТЗ прикрепил
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