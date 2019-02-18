Доработка DLE сайта

$500
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки190 просмотров
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Здравствуйте, необходима доработка DLE сайта.

Опыт в движке обязателен.

ТЗ прикрепил

5 лет назад
web-house
Григорий 
31 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад