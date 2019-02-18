Бекенд NodeJS

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки182 просмотра
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ЗадачаПриветствую всех!

Есть один замечательный проект у которого, как ни странно, бекенд на

NodeJS.

К нему крепится СПА приложение на ReactJS.

Беда в том, что сейчас, по ряду причин оно не работает.

Надо разобраться в причинах и устранить.

5 лет назад
Tkrendering
48 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад