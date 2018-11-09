Tkrendering

[b]Задача[/b]Приветствую всех! Есть один замечательный проект у которого, как ни странно, бекенд на NodeJS. К нему крепится СПА приложение на ReactJS. Беда в том, что сейчас, по ряду причин оно не работает. Надо разобраться в причинах и устранить.