Tkrendering

Александр Атабаев Tkrendering

 
48 летРоссия/Королёв
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
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  • Техническое задание на разработку десктопной ERP

    [b]Задача [/b]Приветствую! Требуется по примеру написать ТЗ на проект 1в1. Исполнение проекта пока десктопное, связанное с сервером поставщика. Учётная ERP. Если есть что-то готовое на тему автозапчастей+автосервисов - готовы рассмотреть к приобретению. [b]Обязательные требования [/b]Расширенное текстовое описание без технических подробностей.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Фильтр на Вордпресс

    $80

    Приветствую! Надо сделать фильтр свойств товаров на Ворпресс. Т.е. выбираем несколько свойств (материал, цвет) - получаем товар (готовую картинку). Фьтр должен иметь полное управление через админку. Кто сможет быстро и качественно? PS Без предоплаты.

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Фронт AngularJS 1

    Приветствую! Нужен хороший специалист AngularJS1 Надо снять фронт со старого проекта и натянуть на новый бекенд, попутно выпиливая баги. Фронт взаимодействует с платным видеосервером - АПИ описан. В общем, надо разобраться со всей этой ерундистикой и запустить. Сам по себе ...

    Angular
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Готовая визитка юридической компании

    Приветствую, господа! Переработка шаблона сайта юридической тематики, установка на хост, настройка. План доработки: 1. Его нужно дополнить возможностью заказа обратного звонка. 2. Всплывающее окно для онлайн ответов. 3. Закладку "О специалистах компании", выложить фото и опыт работы. 4. Закладку "Контакты" со ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработать элементарную ERP

    Приветствую! Необходимо разработать элементарную ERP для транспортной компании на PHP. Предпочтение фреймворку Laravel Админка LTE. Нужна интеграция с 1С (программист есть). Работы на пару-тройку дней. Одна проблема - сервер на Винде. PS Предоплаты не будет, только по факту.

    PHPLaravel
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать фронт на AgularJS 1 (первый)

    Приветствую! Требуется срочно доработать фронт на AgularJS 1 Нет смысла писать, если не знаете ПЕРВЫЙ AgularJS​ Нет, пробовать не имеет смысла.​ Да, надо разобраться с существующим кодом и сделать. Исходники в Гите. Каменты дадим. Ещё раз: ищу человека, хорошо знающего ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Бекенд на NodeJS для портала онлайн обучения общеобразовательной школы

    $950

    Привествую всех! Есть проект онлайн портала для школы. Суть проекта в том, чтобы маломобильный ученик мог, по возможности, учавствовать в уроке посредством видеокнференцсвязи. Видео транслируется посредством платного сервера Флешфонер (умеет всё, что нужно, API описан хорошо, есть поддержка). Фронт ...

    Node.jsReact.js
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • AngularJS1 + less + Grun

    $230

    Приветствую! Есть небольшой проектик на стеке AngularJS1 + less + Grunt​ Надо внести небольшие правки под руководством нашего сотрудника. Кидайте сразу страничку в ВК.​ Основное условие - однозначное знание AngularJS первой версии. Поэтапная оплата.

    Angular
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Бекенд на NodeJS

    Приветствую всех! Есть один замечательный проект у которого, как ни странно, бекенд на NodeJS. Используется Redis + Socket.io К нему должно крепится SPA приложение на ReactJS. Бек написан давненько. Задача: обновить бек, отдебажить и помочь фронтендеру состыковать бек с фронтом. Оплата по ...

    RedisNode.jsReact.js
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Бекенд NodeJS

    [b]Задача[/b]Приветствую всех! Есть один замечательный проект у которого, как ни странно, бекенд на NodeJS. К нему крепится СПА приложение на ReactJS. Беда в том, что сейчас, по ряду причин оно не работает. Надо разобраться в причинах и устранить.

    Node.jsReact.js
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • CodeIgniter

    Приветствую! Есть недопиленый проект (причём довольно интересный) на CodeIgniter. Вёрстку только сегодня прислали - готова. Надо натянуть готовую вёрстку и допилить проект. Оплата поэтапно.

    CodeIgniter
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • NodeJS+AngularJS1+PostgreSQL+WebRTC

    Приветствую! Есть достаточно древний код, который надо развернуть в продакшене и добиться полной работоспособности. Стек: NodeJS+AngularJS1+PostgreSQL+WebRTC(покупной видеосервер с понятными настройками, поддержкой и документацией). Ребус достаточно непростой, поэтому прошу правильно рассчитывать силы. Возможна только постоплата либо сделка без риска, пассажиров ...

    PostgreSQLAngularNode.jsWebRTC
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Bootstrap

    Приветствую! Требуется срочно и недорого забутстрапить фронт для социально сети. Стандартная социалка а-ля ВК. Чем проще и быстрее - тем лучше. Оплата поэтапно.

    Bootstrap
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • AngularJS

    Приветствую! Надо сделать фронт на AngularJS по прототипу и макетам. Пока с заглушками. 6 страниц маркетплейса. Сделать за выходные. Подробности в переписке.

    Angular
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстальщик

    Приветствую! Требуется верстальщик на доработку соцсети. Используется шаблонизатор Smarty. Доработку надо произвести срочно, т.к. в самом финале разработки всё полетело. PS Оплата поэтапно.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • PHP7 - социальная сеть

    Приветствую! Прошу помочь закончить проект на движке https://codecanyon.net/item/social-plus-ultimate-social-network-platform/21391853. Основан на PHP7. Ничего особенного, обычная социалка типа ВК. Нынешний программист откровенно не тянет, нужна помощь. PS Предоплаты не будет.

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отличный программист PHP

    $1200

    Приветствую! Требуется подхватить проект на Laravel Доверстать, допилить логику (пока сделана на CI, но надо частично либо полностью заменить). Используется October.cms Цена указана окончательная. Оплата поэтапно, по графику, составленному Вами самими. Срок - не более 3 недель. Подробности по запросу. Предпочтение соло- специалисту.

    PHPLaravel
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Fullstack-разработчик JS (node.Js, angular.Js)

    На доработку проекта длительностью около 1 мес. требуется Fullstack-разработчик (node.Js, angular.Js) Что потребуется: знание стека: javascript/typescript, nodeJS, angularJS, postgreSQL; готовность разбираться в чужом коде и выполнять работу в срок. Оперативное исправление кода при необходимости; Работа по ТЗ, договор, NDA. Оплата итерациями (всего будет ...

    JavascriptTypeScriptPostgreSQLAngularNode.js
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад
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Отзывы фрилансеров
ccista
Сергей 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$80
10 баллов
4 года назад
Готовая визитка юридической компании
Все в порядке. Оплата поступила. Заказчик нормальный, адекватный, было приятно работать!
Давно не видел таких ответственных, отзывчивых и грамотных исполнителей. Заказ выполнен на 100500%. Эмоции от работы только исключительно позитивные. Адекватно реагировал на наши косяки, проявлял терпение. Буду рад продолжить работу.
Ответный отзыв
BlessingTeam
Саргис 
33 годаАрмения
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 отзывов(-1)
$20
10 баллов
5 лет назад
Доработка корпоративной социальной сети
Очень компетентный клиент. Есть четкое ТЗ и он всегда на связи, отвечет на все вопросы которые возникают очень интенсивно. Приятно работать. Рекомендую!
1
Ответный отзыв
bieva
28 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$16
10 баллов
6 лет назад
Верстка на основе готового шаблона
Четкая постановка задачи, своевременная оплата, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Быстро и недорого выполнила заказ. Что самое главное - работает сама, а не менеджер. Всегда была на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв