Tkrendering

[b]Задача [/b]Приветствую! Требуется по примеру написать ТЗ на проект 1в1. Исполнение проекта пока десктопное, связанное с сервером поставщика. Учётная ERP. Если есть что-то готовое на тему автозапчастей+автосервисов - готовы рассмотреть к приобретению. [b]Обязательные требования [/b]Расширенное текстовое описание без технических подробностей.
- Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $80
Приветствую! Надо сделать фильтр свойств товаров на Ворпресс. Т.е. выбираем несколько свойств (материал, цвет) - получаем товар (готовую картинку). Фьтр должен иметь полное управление через админку. Кто сможет быстро и качественно? PS Без предоплаты.Закрыт4 года назад
Приветствую! Нужен хороший специалист AngularJS1 Надо снять фронт со старого проекта и натянуть на новый бекенд, попутно выпиливая баги. Фронт взаимодействует с платным видеосервером - АПИ описан. В общем, надо разобраться со всей этой ерундистикой и запустить. Сам по себе ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт4 года назад
Приветствую всех! Вновь создана юридическая компания. Сайт сделан. Рассматриваем любые возможности привлечения клиентов. Кидайте ваши предложения - будем общаться.Поисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт4 года назад
Приветствую, господа! Переработка шаблона сайта юридической тематики, установка на хост, настройка. План доработки: 1. Его нужно дополнить возможностью заказа обратного звонка. 2. Всплывающее окно для онлайн ответов. 3. Закладку "О специалистах компании", выложить фото и опыт работы. 4. Закладку "Контакты" со ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
Приветствую! Необходимо разработать элементарную ERP для транспортной компании на PHP. Предпочтение фреймворку Laravel Админка LTE. Нужна интеграция с 1С (программист есть). Работы на пару-тройку дней. Одна проблема - сервер на Винде. PS Предоплаты не будет, только по факту.Закрыт4 года назад
Приветствую! Требуется срочно доработать фронт на AgularJS 1 Нет смысла писать, если не знаете ПЕРВЫЙ AgularJS Нет, пробовать не имеет смысла. Да, надо разобраться с существующим кодом и сделать. Исходники в Гите. Каменты дадим. Ещё раз: ищу человека, хорошо знающего ...Закрыт5 лет назад
- $950
Привествую всех! Есть проект онлайн портала для школы. Суть проекта в том, чтобы маломобильный ученик мог, по возможности, учавствовать в уроке посредством видеокнференцсвязи. Видео транслируется посредством платного сервера Флешфонер (умеет всё, что нужно, API описан хорошо, есть поддержка). Фронт ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $230
Приветствую! Есть небольшой проектик на стеке AngularJS1 + less + Grunt Надо внести небольшие правки под руководством нашего сотрудника. Кидайте сразу страничку в ВК. Основное условие - однозначное знание AngularJS первой версии. Поэтапная оплата.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Приветствую всех! Есть один замечательный проект у которого, как ни странно, бекенд на NodeJS. Используется Redis + Socket.io К нему должно крепится SPA приложение на ReactJS. Бек написан давненько. Задача: обновить бек, отдебажить и помочь фронтендеру состыковать бек с фронтом. Оплата по ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
[b]Задача[/b]Приветствую всех! Есть один замечательный проект у которого, как ни странно, бекенд на NodeJS. К нему крепится СПА приложение на ReactJS. Беда в том, что сейчас, по ряду причин оно не работает. Надо разобраться в причинах и устранить.Закрыт5 лет назад
Приветствую! Есть недопиленый проект (причём довольно интересный) на CodeIgniter. Вёрстку только сегодня прислали - готова. Надо натянуть готовую вёрстку и допилить проект. Оплата поэтапно.HTML-верстка6 заявокЗакрыт5 лет назад
Приветствую! Есть достаточно древний код, который надо развернуть в продакшене и добиться полной работоспособности. Стек: NodeJS+AngularJS1+PostgreSQL+WebRTC(покупной видеосервер с понятными настройками, поддержкой и документацией). Ребус достаточно непростой, поэтому прошу правильно рассчитывать силы. Возможна только постоплата либо сделка без риска, пассажиров ...Закрыт5 лет назад
Приветствую! Требуется срочно и недорого забутстрапить фронт для социально сети. Стандартная социалка а-ля ВК. Чем проще и быстрее - тем лучше. Оплата поэтапно.HTML-верстка8 заявокЗакрыт5 лет назад
Приветствую! Надо сделать фронт на AngularJS по прототипу и макетам. Пока с заглушками. 6 страниц маркетплейса. Сделать за выходные. Подробности в переписке.Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Приветствую! Требуется верстальщик на доработку соцсети. Используется шаблонизатор Smarty. Доработку надо произвести срочно, т.к. в самом финале разработки всё полетело. PS Оплата поэтапно.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Приветствую! Прошу помочь закончить проект на движке https://codecanyon.net/item/social-plus-ultimate-social-network-platform/21391853. Основан на PHP7. Ничего особенного, обычная социалка типа ВК. Нынешний программист откровенно не тянет, нужна помощь. PS Предоплаты не будет.Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходима срочная доработка корпоративной социальной сетиВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $1200
Приветствую! Требуется подхватить проект на Laravel Доверстать, допилить логику (пока сделана на CI, но надо частично либо полностью заменить). Используется October.cms Цена указана окончательная. Оплата поэтапно, по графику, составленному Вами самими. Срок - не более 3 недель. Подробности по запросу. Предпочтение соло- специалисту.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
На доработку проекта длительностью около 1 мес. требуется Fullstack-разработчик (node.Js, angular.Js) Что потребуется: знание стека: javascript/typescript, nodeJS, angularJS, postgreSQL; готовность разбираться в чужом коде и выполнять работу в срок. Оперативное исправление кода при необходимости; Работа по ТЗ, договор, NDA. Оплата итерациями (всего будет ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад