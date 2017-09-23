bieva

Анастасия bieva

 
28 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Добрый день!

Меня зовут Анастасия и я front end разработчик с двумя годами коммерческого опыта. Имею опыт работы с html5, css3, npm, bower, gulp, grunt, webpack, SASS, LESS, Git, mongodb.

JS: native js, angularjs, reactjs, vuejs, nodejs.

Создаю респонсивную, адаптивную, валидную и кроссбраузерную верстку.

Часть моих работ Вы можете посмотреть по ссылкам:

https://www.quisitive.com/

https://clockbeats.com/

http://bieva.ho.ua/

http://pava.ho.ua/

http://realwood.ho.ua/

http://studiodesign.ho.ua/

Мой линкедин - https://www.linkedin.com/in/anastasiaaliabieva/

Пишите, буду рада сотрудничеству)

JavascriptMongoDBHTMLSASSGulpNode.jsReact.jsGit
Отзывы заказчиков
Tkrendering
48 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$16
10 баллов
6 лет назад
Верстка на основе готового шаблона
Быстро и недорого выполнила заказ. Что самое главное - работает сама, а не менеджер. Всегда была на связи. Рекомендую!
Четкая постановка задачи, своевременная оплата, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Trener777
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$7
10 баллов
6 лет назад
Выполнить все правки
Оценка пять, всегда на связи, рекомендую к сотрудничеству
От работы с Денисом остались самые положительные впечатления! Всё максимально корректно и профессионально! Спасибо!
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