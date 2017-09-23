Добрый день!
Меня зовут Анастасия и я front end разработчик с двумя годами коммерческого опыта. Имею опыт работы с html5, css3, npm, bower, gulp, grunt, webpack, SASS, LESS, Git, mongodb.
JS: native js, angularjs, reactjs, vuejs, nodejs.
Создаю респонсивную, адаптивную, валидную и кроссбраузерную верстку.
Часть моих работ Вы можете посмотреть по ссылкам:
Мой линкедин - https://www.linkedin.com/in/anastasiaaliabieva/
Пишите, буду рада сотрудничеству)
Отзывы заказчиков
$16
10 баллов
6 лет назад
Быстро и недорого выполнила заказ. Что самое главное - работает сама, а не менеджер. Всегда была на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, своевременная оплата, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
$7
10 баллов
6 лет назад
Оценка пять, всегда на связи, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
От работы с Денисом остались самые положительные впечатления! Всё максимально корректно и профессионально! Спасибо!