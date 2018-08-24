Fullstack-разработчик JS (node.Js, angular.Js)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки143 просмотра

На доработку проекта длительностью около 1 мес. требуется Fullstack-разработчик (node.Js, angular.Js)

Что потребуется:

знание стека:

javascript/typescript,

nodeJS,

angularJS,

postgreSQL;

готовность разбираться в чужом коде и выполнять работу в срок. Оперативное исправление кода при необходимости;

Работа по ТЗ, договор, NDA.

Оплата итерациями (всего будет 3-4 итерации).

JavaScriptNode.jsPostgreSQLTypeScript
7 лет назад
Tkrendering
Александр 
50 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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