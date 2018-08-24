Есть категория товара, карточка товара, страница поиска и другие страницы Надо решение их выводить как тут http://flake.pusku.com/Aparat/catalogue.html они прописаны стилями: автоматические назначение - (например новый товар, количество меньше чем было, участвует в акции)ручное ...
Fullstack-разработчик JS (node.Js, angular.Js)
На доработку проекта длительностью около 1 мес. требуется Fullstack-разработчик (node.Js, angular.Js)
Что потребуется:
знание стека:
javascript/typescript,
nodeJS,
angularJS,
postgreSQL;
готовность разбираться в чужом коде и выполнять работу в срок. Оперативное исправление кода при необходимости;
Работа по ТЗ, договор, NDA.
Оплата итерациями (всего будет 3-4 итерации).
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