Нужен программист Bitrix

Нужно выполнить следующие работы по поисковому и техническому аудиту на сайте (сайт на Битриксе):

1. Устранить внутренние дубликаты страниц

На сайте присутствуют внутренние дубликаты страниц. Данные страницы проиндексированы поисковыми системами и отдают ответ сервера HTTP/1.1 200 ОК.

Необходимо оставить страницу, а для страниц-дубликатов настроить переадресацию с ответом сервера HTTP/1.1 301 Moved Permanently на соответствующие страницы.

Необходимо, чтобы каждая страница обладала уникальным контентом и была доступна только по одному адресу.

2. Удалить отсутствующие документы и некорректные ссылки

3. Обновить XML-карта сайта

4. Настроить кэширование изображений

На сервере не установлено кэширование изображений. Желательно настроить кэширование на три месяца, чтобы при запросе изображений сервер выдавал ответ Cache-Control: max-age=7776000.

Кэширование изображений требуется для более быстрой работы сайта с модемными соединениями.

5. Удалить все лишние элементы мета-информации

6. Разместить корректные атрибутыrel=canonical в коде посадочных страниц.

Чтобы показать поисковым системам, что определенная страница является важной и она должна присутствовать в индексе, даже если на сайте есть другие похожие по содержанию страницы, в коде страниц размещают

атрибут rel=canonical тега link. Если необходимо указать роботу, что выбранная страница целевая, в атрибуте нужно указать ссылку на адрес этой же страницы. Если необходимо подклеить какую-либо ненужную похожую страницу на целевую, то кроме размещения атрибута на основной странице, нужно его разместить и на дублированной странице. В атрибуте на дубле нужно разместить ссылку на целевую страницу. В таком случае робот поймет, что дубль

не нужен и исключит страницу не на свое усмотрение, а по указанию атрибутов.

7. Оптимизировать страницы отсутствующихтоваров

Для того, чтобы поисковые роботы не смогли найти на странице информацию об отсутствии товара, нужно настроить ее вывод исключительно при помощи JavaScript, таким образом, чтобы, при отключенном JavaScript информация об отсутствии товара отсутствовала на странице. Для того, чтобы дать понять ПС о том, что на странице содержится товар с информацией о цене, необходимо на странице разместить последнюю цену товара. Для того, чтобы дать понять ПС Яндекс о том, что на странице существует возможность заказа отсутствующего товара, нужно заменить кнопку «Уточнить» на «Заказать» (по аналогии с кнопкой «Купить»)

8. Исправить ход загрузки страниц и отсутствие блокирующих отображениересурсов

Если страница загружена только частично и некоторые элементы недоступны роботам поисковых систем, страница не может считаться оптимизированной и не покажет в выдаче хороших результатов.Страницы сайта содержат большое количество блокирующих отображение ресурсов и требуют значительной доработки.Некоторые страницы имеют блокирующие скрипты и ресурсыCSS, блокирующие их отображение. Некоторые из них имеют ошибки перенаправления,

а некоторые закрыты в robots.txt.

9. Сократить время ответа сервера

Оптимизировать/сжать изображения

Сжать код JavaScript , Сжать код CSS

10. Отформатировать и оформить ресурсывлияющие на индексацию:

Текст в зоне копирайта

Название товаров на страницах с листингами

Выделить цветом или подчеркиванием кликабельные элементы хлебных крошек, при наведении на них значком мышки

Разместить в подвале сайта лого и ссылку на исполнителя