Правrb сайта на Modx

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок107 просмотров

Необходимо сделать правки на сайте Modx. 

Сделать функцию "забыл пароль"

Обновить Modx

И т.п.

Тз скину кандидату . 

MODX
7 лет назад
Max1mus7777
Максим 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров