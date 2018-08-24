Вордпресс - подправить цвет текста в выпадающем меню

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Завершен1 заявка129 просмотров

СМС сайта - Вордпресс.

Необходимо подправить цвет в выпадающем меню текста с серого на белый

WordPress
7 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

wii-t-os
Виталий 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

wii-t-os
Виталий 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад