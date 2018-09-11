Удалить циклические ссылки на сайте на WordPress

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок219 просмотров

Требуется удалить циклические ссылки на сайте на WordPress:

1. Из логотипа при нахождении на главной

2. Из меню при нахождении на странице (в т.ч. в рубрике)

WordPress
7 лет назад
Maslenica
Дмитрий 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$3
1 день
Все сделано в срок. доработки также сделаны
Спасибо Вам за проект!

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад