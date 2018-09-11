ЗадачаНеобходимо сделать дополнительный функционал для ИМ на Laravel 1. сделать админ часть по заполнению 3-х таблиц 2. реализовать работу сайта на поддоменах 3. реализовать для каждого поддомена подстановку своего контента ...
Удалить циклические ссылки на сайте на WordPress
Требуется удалить циклические ссылки на сайте на WordPress:
1. Из логотипа при нахождении на главной
2. Из меню при нахождении на странице (в т.ч. в рубрике)
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