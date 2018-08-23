ЗадачаНеобходимо сделать дополнительный функционал для ИМ на Laravel 1. сделать админ часть по заполнению 3-х таблиц 2. реализовать работу сайта на поддоменах 3. реализовать для каждого поддомена подстановку своего контента ...
Скрапинг (Python 2.7, Scrapy)
Необходимо написать скрипт на Python 2.7 сиспользованием библиотеки scrapy,который будет выполнять скрапинг страниц на сайте https://chelyabinsk.flamp.ru исохранять отзывы в файлах формата json. Например, сохранять в файле все отзывы со страницы https://chelyabinsk.flamp.ru/firm/salam_kafe-2111590606323571после нажатия кнопки «Показать ещё отзывы» и после прокрутки этой страницы до
конца.
Если открыть эту страницу в Гугл Хром и открыть инструментыразработчика, видим (см файл «flamp1.png»), что при нажатии накнопку «Показать ещё отзывы» выполняется запрос «reviews?limit=5», далее после
страницы прокрутки мышью выполняется запрос «reviews?limit=5&offset_id=3273977»,
далее при прокрутке мышью – запрос «reviews?limit=5&offset_id=2868699» и
т.д. Причём в данных, которые возвращает предыдущий запрос, есть ссылка на
следующий запрос, например, запрос «reviews?limit=5» возвращает ссылку на
запрос «reviews?limit=5&offset_id=3273977»:
"next_link":https://flamp.ru/api/2.0/filials/2111590606323571/reviews?limit=5&offset_id=3273977
Данные поступают в формате json, например, текст отзыва – этозначение поля “text” (смфайл «flamp2.png»). Необходимо сохранить вфайле json данные о всех отзывов с указанной страницы. Например, настранице «https://chelyabinsk.flamp.ru/firm/salam_kafe-2111590606323571» есть
27 отзывов на момент 23.08.18. Пусть в файл сохраняются следующие поля: "next_link", "filial_id", "user_id","text", "rating", "date_created",
"source", "user":{"name"},
"official_answer"
Работа с библиотекой Scrapy описана здесь:
https://docs.scrapy.org/en/latest/intro/tutorial.html
Решение такой же задачи описано здесь:
Будем считать, что задание выполнено, если Вы отправляете мнескрипты Scrapy, которыеуспешно выполняются на моём компьютере (на Python 2.7)
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