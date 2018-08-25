1. Необходимо спарсить товары с сайта mc.ru В магазин на shop-script: ksg.webasyst.cloud Названия категорий отличаются, некоторые будут объединены в одну. На ksg.webasyst.cloud – правильные названия категорий. ...
Форма загрузки файлов (dropzonejs)
Добрый день! Есть замечательная библиотека, где за 5 минут поднимается форма загрузки. https://www.dropzonejs.com/
Задачка - сделать форму загрузки, чтобы в конце можно было скопировать url файл (например мы кладем в папку uploads файлы, а сама форма находится на xxx.xxx.xxx.xxx (или домен)., значит https://xxx.xxx.xxx.xxx/uploads/имя_загружаемого_файла)
То есть, чтобы после загрузки можно было удобно в буфер скопировал урл.
На выходе от вас - zip, который можно положить в "корень" сайта.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется личный кабинет для услуг. После оплаты человекрегистрируется в личном кабинете (вводит почту, пароль, капчу, ему на почту приходит ссылка для активации учетной записи), администратор проверяет оплату и заносит оплату в личный кабинет клиента (прописывается ...Завершен7 лет назад
Есть сервис Я.WS (аналог api вконтакте) Кратно о нём: Это аналог api vk (вконтакте) - audio.search - вы сможете легко подключиться и получить доступ к огромной базе с музыкой, методы: - ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Команда стартапа ищет вэб-разработчика для окончания разработки финансового проекта. Не пирамида, не блокчейн. Доверительное управление на обычных финансовых рынках. Желателен опыт предыдущего участия в подобных проектах или хотя бы минимальное понимание вопросов ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется разработать программное обеспечение для отдела продаж (сфера автозапчасти). Основная задача ПО – проценка товаров в автоматическом режиме по нескольким или одному источнику (сайту, порталу). Техническое задание на парсер сайта, а также ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $8
настроить сервер и подвязать домен к серверуЗавершен7 лет назад
- $125
Доделать CRM систему самописную на PHP - СРОЧНО! Имеется техническое задание, есть работы по подключению по API - телефонии Бюджет 125$ Сроки - завтра поздний вечер Оставляйте ваш ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $30
Необходимо доработать существующий сайт -https://zakonpravo.kz CMS Wordpress 1. В мобильную версию данного сайта необходимо добавить Иконку WhatsApp, и иконку "Трубка телефона", при нажатии на которую будет появляться список телефонных номеров и адрес электронной ...Завершен7 лет назад
Нужна помощь специалиста по WP. Имеем: http://site.com/product-category/category-name/ На странице есть пагинация, пример ссылки - http://site.com/product-category/category-name/?product-page=2 Но, при переходе по ссылке, отправляет на - http://site.com/product-category/category-name/page/category-name/ .htaccess пустой, в functions.php ничего связанного с урл ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $100
Нужно обновить верстку для трех страничек на сайте. Знание движка yii, умение работать с github обязательны. Как выглядит сейчас: https://fortrader.org/contests https://fortrader.org/contests/best-trader https://fortrader.org/contestMember/15157 Как нужно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад