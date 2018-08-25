Форма загрузки файлов (dropzonejs)

Добрый день! Есть замечательная библиотека, где за 5 минут поднимается форма загрузки. https://www.dropzonejs.com/

Задачка - сделать форму загрузки, чтобы в конце можно было скопировать url файл (например мы кладем в папку uploads файлы, а сама форма находится на xxx.xxx.xxx.xxx (или домен)., значит https://xxx.xxx.xxx.xxx/uploads/имя_загружаемого_файла)

То есть, чтобы после загрузки можно было удобно в буфер скопировал урл.

На выходе от вас - zip, который можно положить в "корень" сайта.