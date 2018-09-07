Сайт - личный кабинет с чатом

Требуется личный кабинет для услуг. После оплаты человекрегистрируется в личном кабинете (вводит почту, пароль, капчу, ему на почту приходит ссылка для активации учетной записи), администратор проверяет оплату и заносит оплату в личный кабинет клиента (прописывается в таблицу, эта таблица выводится в личном кабинете клиента).

Примерны дизайн отображения со стороны клиента (админка клиента) прилагаю скрины)

Со стороны админа должен быть список всехзареганых пользователей на какой стадии заказ,несколько показателей заказа,

иконка оповещения на против заказчика если он написал сообщение, заходит в клиента и открывается чат с клиентом.

Примерны дизайн отображения со стороны админа (админка клиента, прилагаю скрины) 2 -варианта