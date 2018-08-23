Финансовый стартап

Команда стартапа ищет вэб-разработчика для окончания разработки финансового проекта. Не пирамида, не блокчейн. Доверительное управление на обычных финансовых рынках.

Желателен опыт предыдущего участия в подобных проектах или хотя бы минимальное понимание вопросов инвестирования, работы бирж и финансовых

рынков. Нужно будет сделать Личный кабинет, Партнёрскую программу,

подключить электронные платёжные системы и кое что ещё.

Время на разработку - месяц, лучше меньше.

Разгильдяи, безответственные трепачи не интересны. Нужен ответственный, толковый разработчик, который соблюдает сроки и хочет

развиваться.