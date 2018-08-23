Сделать моб. сайт под Push-уведомления.
*Агентствам не беспокоить!
Задание - заставить юзера подписаться на наши push-уведомления
Структура:
Таймер
Значек
Кнопки
Приписка
Элементы:
узнаваемы значек, например, антивируса или наоборт - вируса
сообщение для юзера
анимационные стрелки, указывающие на кнопкку или сама кнопка должна быть анимированнная
2 Кнопки для псевдовыбора с припиской ниже
Текст:
Мы удалили (7) вирусов.
Заблокировано (4) угроз.
Продолжить получать оповещения?
Приписка: Нет - вы рискуете потерять контакты и получить мертвыйтелефон
Скрипты:
Кнопка "назад" - вызов подписки на пуши
Указывать модель телефона: Ваш модель телефона
счетчик обратного отсчета на 27 сек
выбро.
Инструмент для пушей
Готовые скрипты, что у меня есть
Еще есть много проэктов с нами)
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