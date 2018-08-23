Сделать моб. сайт под Push-уведомления.

*Агентствам не беспокоить!

Задание - заставить юзера подписаться на наши push-уведомления

Структура:

Таймер

Значек

Кнопки

Приписка

Элементы:

узнаваемы значек, например, антивируса или наоборт - вируса

сообщение для юзера

анимационные стрелки, указывающие на кнопкку или сама кнопка должна быть анимированнная

2 Кнопки для псевдовыбора с припиской ниже

Текст:

Мы удалили (7) вирусов.

Заблокировано (4) угроз.

Продолжить получать оповещения?

Приписка: Нет - вы рискуете потерять контакты и получить мертвыйтелефон

Скрипты:

Кнопка "назад" - вызов подписки на пуши

Указывать модель телефона: Ваш модель телефона

счетчик обратного отсчета на 27 сек

выбро.

Инструмент для пушей

https://onesignal.com/

Готовые скрипты, что у меня есть

http://pader.ru/dn4v9v

Еще есть много проэктов с нами)