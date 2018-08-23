Сделать правки на сайте WP(Лк и уровни доступа).

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Закрыт2 заявки127 просмотров

Наш сайт: http://anutafit.ru

1. В разделе http://anutafit.ru/tarify/ каждый товар должен складываться из программы и уровня сложности (пока при выборе программы и уровня сложности он подтягивает только описание и стоимость уровня сложности) 

2. Реализовать до конца разные уровни доступа в лк в зависимости от приобретенного пакета тренеровок 

Пишите сроки и цену. Реализовать надо как можно быстрее и качественно. 

Пишите сразу сроки и цену.

WordPress
7 лет назад
Sambomambo
48 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров