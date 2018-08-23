Дописать скрипт

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Добрый день!

Необходимо исправить или дописать скрипт для сайта.

Суть в следующем:

Сайт сделан в конструкторе tilda на первом экране используется галерея в которую по средствам блоков T123 (добавление html кода) добавляется содержимое zero block'ов. 

Проблема кода заключается в том, что содержимое зероблока отображается не всегда по центру галереи - в зависимости от размеров мониторов.

Нужно сделать так, чтобы код отображал содержимое каждый раз по центру.

Посмотреть галерею первого экрана можно по адресу https://tungus.pro

Сам код из 2ух частей в приложенном файле.

HTMLTilda
7 лет назад
zhivatma
Масло 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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