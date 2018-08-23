ТЗ вышлю кандидатам
Дописать скрипт
Добрый день!
Необходимо исправить или дописать скрипт для сайта.
Суть в следующем:
Сайт сделан в конструкторе tilda на первом экране используется галерея в которую по средствам блоков T123 (добавление html кода) добавляется содержимое zero block'ов.
Проблема кода заключается в том, что содержимое зероблока отображается не всегда по центру галереи - в зависимости от размеров мониторов.
Нужно сделать так, чтобы код отображал содержимое каждый раз по центру.
Посмотреть галерею первого экрана можно по адресу https://tungus.pro
Сам код из 2ух частей в приложенном файле.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно внести пару правок по верстке в моб. версии и внести изменения блоков на страницах десктопной версии, подробное ТЗ вышлю кандидатамВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $30
Доброго времени суток! Есть сайт с онлайн-созданием свадебных приглашений с возможностью скачивания полученных приглашений в формате pdf/jpeg. Надо сделать так, чтобы на странице оформленного заказа перед скачиванием архива пользователь мог выбрать опцию "Контур для обрезки" ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
нужны файлы сайта vrmaster.ru а именно, восстановить рабочий сайт, насколько это возможно. Тексты, картинки, разделы сайта cms имеется ли возможность восстановить? стоимость и срок и что подлежит восстановлению?Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! При апгрейде сайта с более старой версии на тему "BeTheme" , возникла ошибка - двойная полоса прокрутки в браузере Chrome. Вот и стоит задача - исправить этот баг. Сайт и доступы - ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Если вспомните, раньше все сидели в чатах, где нужно было зарегистрироваться, придумать свой логин, заходишь под своим логином и паролем, справа в столбике ты видишь логины пользователей онлайн, можно писать друг другу сообщения как в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать аналогичного бота в телеграмм: m.me/lie.to.me.org С аналогичной структурой, функционалом и наполнением. Структуру, ссылки на видео и т.п. предоставлюВеб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $35
Доработка сайта на Joomla, сегодня - СРОЧНО! Имеется четкое техническое задание Бюджет 35$ Сроки - выполнить к утру Оставляйте ваш скайп, для связиВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Нужно улучшить поиск опенкарт. Либо ввести доп поля у товара и пройтись обработчиком. Либо - внедрить доп логику при поиске товара. Более подробно при общении после заявки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужна кодировка магазина.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад