Добрый день!

Необходимо исправить или дописать скрипт для сайта.

Суть в следующем:

Сайт сделан в конструкторе tilda на первом экране используется галерея в которую по средствам блоков T123 (добавление html кода) добавляется содержимое zero block'ов.

Проблема кода заключается в том, что содержимое зероблока отображается не всегда по центру галереи - в зависимости от размеров мониторов.

Нужно сделать так, чтобы код отображал содержимое каждый раз по центру.

Посмотреть галерею первого экрана можно по адресу https://tungus.pro

Сам код из 2ух частей в приложенном файле.