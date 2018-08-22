Наложение маски на генерируемый файл в WooCommerce

Доброго времени суток! Есть сайт с онлайн-созданием свадебных приглашений с возможностью скачивания полученных приглашений в формате pdf/jpeg. Надо сделать так, чтобы на странице оформленного заказа перед скачиванием архива пользователь мог выбрать опцию "Контур для обрезки" - опция, благодаря которой на генерируемый файл добавляется маска с контуром для самостоятельной разрезки приглашения. То есть сделать чекбокс с этим параметром. Вообще сам пунктир в PDF-файле можно довольно легко сделать (он есть в плагине Fancy Product Designer). А вот для jpg по умолчанию такого параметра нет - надо сделать. В проекте используется WooCommerce + модифицированная версия плагина Fancy Product Designer.